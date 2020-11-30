14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği öğretim görevlisi ve korona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, ‘‘30 bin vakayla Avrupa'da birinci sıraya oturmuş durumdayız. Geçtiğimiz hafta alınan tedbirlerin çok da yararının olmadığını görüyoruz. Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi’’ dedi. "Büyük ihtimal bugün de yeni kararlar alınacaktır" diyen Kayıpmaz, 14 günlük tam kapanmayla ilgili de, "Kapatma iyi ama ardından gevşemeyle birlikte sayı artıyor" dedi. NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kayıpmaz şu ifadeleri kullandı:

Daha sert adımların zamanı geldi

- Geçtiğimiz hafta alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer tedbirlerin büyük bir yararının olmadığını görüyoruz. Bunun da yeni kısıtlamaları getireceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle bugün de yeni kararlar açıklanacaktır.

- 30 bin vaka ile Avrupa'da birinci sıraya oturmuş durumundayız. İnsan hareketliliğini azaltma adına bugün adımlar atılacaktır. Daha sert tedbirlerin alınma zamanı artık gelmiştir.

14 günlük kapatma gündemde mi?

- Saat 10.00'da yasak bitiyor, insanlar hemen dışarıya çıkıyor. Kalabalık oluşturuyor. Toplu taşıma araçlarında kalabalık oluşuyor. Hastalık yayılma fırsatı buluyor. Salgının ne kadar süreceğini bilmediğiniz için 14 günlük kapatma etkili ama kapatmanın ardından gevşemeyle birlikte vaka sayıları artıyor.

- Salgında sürdürülebilir tedbirlere gitmekte fayda var. Aslında birçok tedbir uygulanabilir. Tam kapatma da buna dahildir ama bunların hepsinin artısının eksisinin düşünülmesi lazım. Ekonomik ve sosyal boyutlar da var.