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14. Geleneksel Dostluk Dayanışma ve Buluşma Günü düzenlendi

Bilecik Kapaklılar Derneği tarafından bu sene 14’üncüsü gerçekleştirilen geleneksel dostluk dayanışma ve buluşma günü düzenlendi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:10
14. Geleneksel Dostluk Dayanışma ve Buluşma Günü düzenlendi

Bilecik Kapaklılar Derneği tarafından bu sene 14’üncüsü gerçekleştirilen geleneksel dostluk dayanışma ve buluşma günü düzenlendi.


Programa Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen etkinlik sonrası bir açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, “Bilecik Kapaklılar Derneği ve köy muhtarlığının düzenlediği etkinliğe katılım sağladık. Bu güzel etkinliği düzenleyen ve katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:10
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