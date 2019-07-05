14 FETÖ/PDY sanığı adliyeye sevk edildi Yalova merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1 emekli astsubay ile 13 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

Yalova merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1 emekli astsubay ile 13 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

Yalova merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yalova başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Zonguldak, Ordu, Tekirdağ, Hatay ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içerisinde mahrem hizmetler yapılanması kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 yarbay ve 1 yüzbaşı, 10 astsubay başçavuş, 1 astsubay üstçavuş ve 1 emekli astsubay adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.