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Tarih 14 Eylül 2003: Hekim/Yazar Ali Kemal Belviranlı'nın vefatı
Tarih

14 Eylül 2003: Hekim/Yazar Ali Kemal Belviranlı'nın vefatı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 06:15:00 -
14 Eylül 2003: Hekim/Yazar Ali Kemal Belviranlı'nın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Hekim/Yazar Ali Kemal Belviranlı'yı hayırla yâd ediyoruz.

Ali Kemal Belviranlı, 1923 yılında Konya’da doğmuştur. İslami İlimlerin yanında Arapça ve Farsça tahsil etmiş, 1933 yılında Kapı Camii'nde baş hafız Ali Ulvi Kurucu ve Nuri Pişkin ile birlikte mukabele okumuştur.



1944 yılında Konya lisesini bitirmiş, aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1949 yılında mezun olmuştur. İngiltere’de dahiliye alanında uzmanlık eğitimi almış ve Konya’da dahiliye uzmanı tıp doktoru olarak uzun yıllar mesleğini icra etmiştir.



17 Ağustos 1999 depremine kadar uzunca bir süre Yalova’da yaşayan ve son eseri Beyanu’l-Hakk kitabını hazırlayan Ali Kemal Belviranlı 14 Eylül 2003 yılında Konya’da hayatını kaybetmiştir.

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