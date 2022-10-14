14 Ekim 1092: Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün Vefatı

Nizamülmülk olarak bilinen Büyük Selçuklu Devleti’nin ve Türk-İslam dünyasının önemli devlet adamının asıl adı Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsı’dir. 10 Nisan 1018 tarihinde Horasan’ın Tus şehrine bağlı Radkan köyünde dünyaya gelmiştir. Babası, Ali Bin İshak, Gazneliler’in Tus amili ve Nukan kasabasının dihkanı, varlıklı bir kişidir. Nizamülmülk’ün başarılarının temelleri olan iyi bir eğitim geçmişi bulunmaktadır.





Dönemin şartlarına göre iyi eğitim almak her çocuğun sahip olabileceği bir fırsat değildi ancak Nizamülmülk’ün babası onun çocukluk dönemlerinde eğitimi ile çok yakından ilgilenmiş ve iyi bir eğitim almasına yardımcı olmuştur.







Nizamülmülk’ün yaşamı, İslam medeniyetinin, en gelişmiş ve dünya sistemine hâkim medeniyet olduğu bir döneme denk gelmektedir. Bu dönemde, bilgi üretimi, düşünce oluşumu, olay incelemeleri ve eğitim İslam’daki tevhid düşüncesi ekseninde şekillenmiştir.





Sultan Alparslan



Sultan Alparslan, yönetimin başına gelmesinden henüz 9 yıl sonra, Yusuf el Harezmi adında mahalli kale kumandanı tarafından hançerlenerek öldürülmüştür.

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