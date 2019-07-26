14 ayrı motosiklet hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı

Eskişehir’de, son bir ay içerisinde 14 ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre; 28 Haziran ile 20 Temmuz tarihleri arasında kent merkezinde farklı adreslerde park halinde bulunan motosikletlerin direksiyon kilitleri kırılarak çalınması olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelemesi sonucu; Y.A. ile E.D. isimli şahısların motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıslardan Y.A. polis ekiplerince yakalanıp, hakkında 9 ayrı motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Diğer 5 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi E.D. de ekipler tarafından yakalandı. Daha önce sahiplerine teslim edilen 6 adet motosikletlerin haricinde çalınan başka bir motosiklet de şüpheli E.D. isimli şahıstan elde edilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelisi E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.