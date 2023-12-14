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Tarih 14 Aralık 1839: Ahmed Reşid Efendi'nin vefatı (Kazasker)
Tarih

14 Aralık 1839: Ahmed Reşid Efendi'nin vefatı (Kazasker)

Yeniakit Publisher
2023-12-14 07:43:00 -
14 Aralık 1839: Ahmed Reşid Efendi'nin vefatı (Kazasker)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle maddi manevi damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Kazasker Ahmed Reşid Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Anadolu kazaskerlerinden Tatarcıkzâde Abdullah Efendi (d.1730-31/ö.1797)’nin oğludur. 10 Zilhicce 1175/3 Temmuz 1762 günü doğdu. İlk bilgilerini babasından aldı. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra 1801’de Kudüs, 1807’de Mısır mollası oldu. 1813’te Mekke, 1816’da İstanbul, 1819’da Anadolu payesini aldı. 1821-22’de Anadolu kazaskerliği ve 1826’da Rumeli payesine vasıl oldu.

1827’de -Fatîn Tezkiresi’ne göre nakibüleşrâf, 1828-29’da Rumeli kazaskeri oldu. 1830-31’de nakiplikten azl edildi ve 1839’da öldü. Eğrikapı’da medfundur. Âlim ve fazıl bir kimse olan Ahmed Reşîd Efendi’nin Reşîd mahlasıyla yazdığı şiirlerinin bir Dîvânçe oluşturacak miktarda olduğu kaynaklarda bildirilmektedir.

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