14 Aralık 1762: Mutasavvıf Ebu Said Muhammed Hadimi'nin vefatı

Asıl adı Muhammed b.el-Hadimî Ebu Said-i Nakşibendî (1701-1762) olan İslâm âlimi, ilk eğitimini 5 yaşındayken o dönemin ünlü âlimi olan babası Kara Hacı Mustafa Efendi’den aldı. Hz. Hadimi 10 yaşında Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiştir. Bunun yanı sıra tasavvuf eğitimi alan Hz. Hadimi Arapça ve Farsça’yı da hızlı bir şekilde öğrenmiştir.



Babasının eğitiminden sonra 5 yıl aralıksız Karatay Medresesinde İbrahim Efendi’den ders almış ve sonrasında İstanbul’a giderek Kazabadî Ahmet Efendi’den icazetini almıştır. Sonrasında Hadim’e dönen Hz. Hadimi medresede Arapça, Farsça, fıkıh usulü, fıkıh, tefsir, kelam, hadis ve edebiyat gibi dersler vermiş; Anadolu’nun birçok yerinden gelen Müftüzade Muhammed Antakî, Ürgüplü Ahmet Efendi, Konyalı İsmail Hakkı Efendi, Kayserili Hacı İsmail Efendi, İsmail Gelenbevî, Mehmet Kırkağacî ve Hafız Hasan Üskübî gibi sayısız ismi yetiştirmiştir.







Hz. Hadimi’nin İslam hukuku, İslam ahlakı ve sosyal konularda birçok eseri vardır. Altmış üç eseri arasında, Tarikat-ı Muhammediye, Besmele Şerhi, Nakşibendi Risalesi, Mecmüat’ür Risale en çok bilinenlerdir. Mecami’ul-Hakayık eseri, Mecelle’nin küllî kaidelerine kaynak olmuştur. Ayrıca bir divanı dolduracak kadar şiir yazmış olduğu bilinmektedir.



Hüseyni kolundan seyidi olan, Nakşibendiliğin Anadolu’daki temsilcisi olan Hz. Hadimi’nin bu dönemde şanı bütün Anadolu’ya yayılmıştır. Hatta 3. Ahmet ve 1. Mahmut gibi padişahlar zamanında Ayasofya’da huzur dersleri vermesi için birkaç kez İstanbul’a çağırılmıştır. Padişahlar tarafından İstanbul’da kalması istense de memleketi Hadim’e dönmüş ve buradaki medresesinde müderrislik yapmaya devam etmiştir. Kendi el yazısı ile yazdığı bir yazıda; oniki imamdan olan Cafer-i Sadık neslinden, dolayısıyla Hz. Peygamber Efendimizin neslinden gelmiş olduğunu yazmıştır.