14 Ağustos 1943: Ahmed Irsoy'un vefatı (Hatip/Muallim)

Meşhur bestekâr Zekâi Dede Efendi’nin oğlu olup Hâfız Ahmed Efendi diye anılır. 1286 (1869) senesi Eyüp’te Kurukavak Caddesi civârında Semiz Âli Paşa Camii yanındaki evde doğdu. İlk tahsilini, Eyüp Kalenderhânesi yanındaki La’lizâde Abdülbâkî Efendi Sıbyan Mektebi’nde yaptı. Sonra Eyüp Askerî Rüşdiyesi’nden mezun oldu. Bu sırada hâfız oldu ve hattatlıktan da icâzet aldı.



Zamanının ulemâsından Süleyman Efendi’den Ulûm-ı Kur’âniye tahsil ederek Reisü’l-Kurra oldu ve Eyüplü Hoca Fâik Efendi’den icâzet aldı. Musiki eğitimini de babasından tamamladı. Babasının vefatı üzerine Eyüp Kaşgarî Tekkesi’ne kudümzenbaşı oldu. Bu arada, Dârüşşafâka’da ve Eyüp Ortaokulu’nda musiki öğretmenliği yaptı.Mevlevî, Kadirî, Nakşîbendî ve Rifâî tarîkatlerine bağlı olan Ahmed Efendi, henüz 16 yaşında iken, Bahâriye Mevlevîhânesi kudümzenbaşısı oldu. Bu arada Bahâriye Şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede Efendi’den Farsça ve ney dersleri aldı.







Semiz Âli Paşa Camii’nde imamlık ve Eyüp Hasib Efendi Tekkesi Camii’nde hatiblik de yapmış olan Ahmed Efendi, 1904’de Ebûssuûd Efendi Vakıf Mektebi müdürü, 1923’de de İstanbul Belediye Konservatuarına usûl ve ilâhî muallimi oldu. Aynı kurumda Ali Rifat Çağatay ve Rauf Yektâ ile birlikte Tasnif ve Tedkik Heyeti üyeliğinde bulundu. Sesi çok güzel olan Ahmed Efendi, plaklara pek çok klâsik eser ve gazel okudu. Kibar bir adam ve iyi bir bestekârdı. 100’den fazla eseri Türk Musikisi repertuarındadır. Bestekârlığında, klasik anlayışın izleri görülmektedir. Musikiye dair makaleleri de bulunmaktadır.



Zekâi-zâde Ahmed Efendi’nin Türk kültür ve sanat âleminde bıraktığı en derin iz, Türk Musikisi’nin son büyük klasik bestekârı sayılan babasından öğrenerek hâfızasına aldığı yüzlerce eseri, 20. yüzyılın başlarında günümüz notasıyla tesbit ederek gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde emanet etmekti. Bu yönüyle, Türk Musikisi tarihine adını altın harflerle yazdıran büyük isimlerden biri olmuştur.



14 Ağustos 1943 tarihinde vefat eden Ahmed Efendi’nin kabri, Kaşgarî Tekkesi kapısı yanındaki aile hazîresinde ve babasının yanındadır.