'135 bin konutun ve eserin inşasına devam ediyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir asırda yapılacak yatırımları 20 yıla sığdırdıklarını söyledi.

Kira artışları durdu

Kurum, dünyanın zor bir dönemden geçtiğinin altını çizerek, şunları dile getirdi: “Ekonomide yaşanan olumsuzluklar tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında artışlar meydana geldi. İşte tüm dünyanın sosyal devlet anlayışını rafa kaldırdığı böylesi bir dönemde Türkiye milletin olanı millete vermek için dev bir sosyal devlet hamlesini harekete geçirdi. Yaptığımız sosyal konut projelerimizle satış ve kira bedellerinde müşahede edilen artışı durdurduk. Bugün ülkemiz, küresel buhranların ortasında parlayan bir yıldız oldu. ‘Türkiye Yüzyılı’ iddiasını ortaya koyan küresel bir aktör haline geldi. Her durumda yeni yuvalar yapmayı, çocuklara huzurlu gelecek sunmayı bildi. Ülkemizin bu başarısının en önemli nişanesi 26 bin sosyal donatısıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin sosyal konut olmuştur. Sıcak yuvalarında geleceğe güvenle bakan 5 milyon vatandaşımız olmuştur. 1 trilyon 317 milyar liraya varan yatırım tutarıyla dünyaya örnek olan bu sosyal devlet uygulamasını 38 yıllık inşa, imar ve ihya tecrübesi bulunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’mızla (TOKİ) gerçekleştirdik.”

Çalışmalar hızlandı

Kurum, durmadan millete yuva kazandırmaya devam ettiklerini belirtti. Kurum, “Şu anda 81 ilimizde, 750 şantiyemizde gece gündüz çalışıyor; 135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayarak ailelerimizin 2023’e yeni yuvalarında girmelerinin mutluluğunu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını hatırlatan Kurum, şu açıklamalarda bulundu: “500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış arsa ile 50 bin iş yeri projemizi milletimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Milletimiz, ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kampanyamızı sahiplendi. Kampanyamıza 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin vatandaşımız ise kuraya katılmaya hak kazandı. Sosyal konut hamlemizin en büyük destekçisi ve talibi 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimiz oldu.

Başvuruların 505 binini emeklilerimiz, 256 binini engelli kardeşlerimiz, 6 bin 493’ünü şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz yaptı.”

900 milyarlık yatırım

‘İlk Evim İlk İş Yerim’in 900 milyar liralık yatırım tutarıyla ekonomiye 2 trilyon liralık katma değer ürettiğine dikkat çeken Kurum, şunlara işaret etti: “Dev sosyal konut projemizle başta gayrimenkul olmak üzere tam 250 sektörü harekete geçiriyoruz. Bu sayede 200 bin kardeşimize yeni iş imkânı sağlıyoruz. Çok önemli adımlar atacağız. Arsa için müracaat edenlere destek olacağız. TOKİ’mizle arsalarına ev yapacak vatandaşımıza proje yardımında bulunacağız. Vatandaşımızın örnek projelerimizden faydalanmalarını sağlayacağız. Talep gelmesi halinde vatandaşımıza yapım desteği de sunacağız. Yine inşa edeceğimiz 10 bin işyerini de sıfır atığa uyumlu, enerji verimli sistemlerle donatacağız ve esnafımıza en sağlıklı çalışma ortamını oluşturacağız. İmkânları kısıtlı olanlar için başlattığımız bu projenin yanı sıra herkesin başvurabileceği bir kampanyayı da Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul sektörümüzle yapacağız.”

Çok yazık

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımızın her an yanlarında olmayı sürdüreceğiz” diyen Kurum, şöyle devam etti: “Ne yazık ki büyük konut hamlemizden de rahatsız olanları gördük. Dün, afetlerin ardından da yeni hayatları kurmada gösterdiğimiz hızdan rahatsız olanlarla karşılaştık. Evet, biz kim ne derse desin milletimizin her bir ferdini sağlıklı ve güvenli eve kavuşturuncaya kadar çalışmalarımızı gece gündüz kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm afetlerde en hızlı şekilde yeni evlerimizin ve yeni iş yerlerimizin temellerini attıysak, 1 milyon 170 bin sosyal konutumuzu milletimize teslim ettiysek, yeni yuvalarımızı da aynı hızda halkımızla buluşturacağız. Bu vesileyle Edirne’den Hakkari’ye, Hatay’dan Samsun’a sosyal konut projemize gösterdikleri teveccüh, devletimize duydukları güven sebebiyle 85 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Dönüşüm faaliyetleri sürüyor

Kurum, kentsel dönüşüm faaliyetlerine hız verdiklerini anlattı. Kurum, Türkiye genelinde 3 milyon 200 bin konutu yenilediklerini ve 13 milyon vatandaşın hayatını değiştirdiklerini aktardı.

Ayrıca şu bilgileri verdi: “Bugün 81 ilimizde, 922 ilçemizde toplam 250 bin konutun dönüşümü hızla devam ediyor. Medeniyetimizin başkenti İstanbul’umuzu özellikle deprem ve dönüşüm noktasında tutulmayan sözlerin gölgesinde bırakmadık. 39 ilçemizde özel sektörümüzle beraber toplam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. 93 bin konutun dönüşümü sürüyor. Karabük’ten Mersin’e, Erzincan’dan Adana’ya, Bingöl’den Manisa’ya, Gaziantep’ten Uşak’a kadar İstanbul hariç 80 ilimizde toplam 157 bin konutun dönüşümüne de hızla devam ediyoruz.”