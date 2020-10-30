134 bin 416 test, 2 bin 319 yeni vaka, 72 vefat

72 kişinin daha vefat etmesiyle toplam can kaybı 10 bin 99’a, bin 581 kişinin daha taburcu edilmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı ise 320 bin 762’ye yükseldi. Tedavi gören ağır hasta sayısı ise bir önceki güne göre 80 kişi artarak bin 916 olarak açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 50.8’e, erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 67.1’e yükseldi. Ağır ve aktif hasta sayılarının alınan tüm önlemlere rağmen artmaya devam ettiği uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Salgının mevcut durumu, bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun” dedi.