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Oruç

13.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-05-13 05:01:00 -
13.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"O gün hesaba çekilirsiniz, size ait hiçbir sır gizli kalmaz."

(Hâkka Suresi -18)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

"Kötü âlimler kıyamet günü getirilir, cehennem ateşine atılır. Her biri, cehennemde bir kamış ile değirmen döndüren merkeb gibi dolaşır durur. Ona:

"Vay sana, biz seninle doğru yolu bulmuştuk, bu halin de ne?" diye sorarlar. O da der ki:

"Ben, sizi nehyettiğim şeyleri tutmaz aksini yapardım."

(el- Hindi, Kenzu’l-Ummal, 10/29097)

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