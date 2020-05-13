13.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O gün hesaba çekilirsiniz, size ait hiçbir sır gizli kalmaz."

(Hâkka Suresi -18) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kötü âlimler kıyamet günü getirilir, cehennem ateşine atılır. Her biri, cehennemde bir kamış ile değirmen döndüren merkeb gibi dolaşır durur. Ona:



"Vay sana, biz seninle doğru yolu bulmuştuk, bu halin de ne?" diye sorarlar. O da der ki:



"Ben, sizi nehyettiğim şeyleri tutmaz aksini yapardım."

(el- Hindi, Kenzu’l-Ummal, 10/29097)