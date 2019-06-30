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130 yıllık Sırrı Paşa Konağı misafirlerini bekliyor

İzmit Hacı Hasan Mahallesi’nin 130 yıllık tarihi güzelliği Sırrı Paşa Konağı misafirlerini bekliyor.

30 Haziran 2019 Pazar 10:23
130 yıllık Sırrı Paşa Konağı misafirlerini bekliyor

İzmit Hacı Hasan Mahallesi’nin 130 yıllık tarihi güzelliği Sırrı Paşa Konağı misafirlerini bekliyor.


Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli kara ve demiryolu güzergâhlarının kesiştiği bir yerde kurulan Kocaeli, bugün Marmara Bölgesi’nin ve yurdumuzun en önemli endüstri ve sanayi yerleşimlerinden biri. Sanayi şehri olarak anılan Kocaeli’nin tarihi çok eski çağlara uzanır. Tarih öncesi ve Nikomedia döneminden başlayan Roma-Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemlerine tanıklık eden bir Kocaeli’de tarihi güzelliklerden biri olan 130 yıllık Sırrı Paşa Konağı her gün onlarca misafiri ağırlıyor.


Sırrı Paşa Konağı 1892 yılında inşa edildi


19. yüzyıla ait bir sivil mimarlık örneği olan Sırrı Paşa Konağı, Selim Sırrı Paşa tarafından İzmit Hacı Hasan Mahallesi Yeni Çeşme Sokak’ta yaptırılmış. Osmanlı’nın ilk yol ve köprü gezici mühendisi unvanına sahip, 1888-1894 yılında İzmit’te Mutasarrıf(günümüz valisi) olan Selim Sırrı Paşa’nın, çizimini bizzat kendisinin yaptığı Selim Sırrı Paşa Konağı 1892 yılında inşa edildi. 19. yüzyıl sivil mimarlık örneği olan Sırrı Paşa Konağı, ahşaptan yapılmış olup konağın iç duvarları antik heykel ve mimari parçalarıyla süslenmiştir. Konağın müştemilatı, Fransa’dan özel olarak getirilen tuğlalarla örülmüştür.


Zarif mimari, zengin kalem işi süslemeler


Sırrı Paşa Konağı’nın iç mekân duvar bezemelerinin, Dolmabahçe Sarayı’nın restorasyonunu yapan ressamlar tarafından süsleme edildiği rivayet edilir. Mutasarrıf Sırrı Paşa tarafından yaptırılan ve Kocaeli’nin en görkemli yapılarından birisi olan konak, zarif mimarisi ve zengin kalem işi süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Manzara resimleri, bitkisel ve geometriksel karakterli kalemişi süslemelerden oluşmaktadır. Süslemelerin bir bölümünde altın varakta kullanılarak görsel etki ve estetik değer artırılmıştır. Konağın bahçesi, yöresel taşların kullanıldığı yüksek bir bahçe duvarlarına sahiptir. Duvarda İzmit’in Antik dönemine ait devşirme malzemelerde kullanılmıştır.


4 katlı yapı iki bölümden oluşuyor


Körfez’e yönelik manzarası olan konağın iç duvarları; çeşitli manzara resimleri ve zengin kalemişleriyle süslenmiştir. Konak, zemin kat, 1 normal kat, 1 ara kat bir de cihannüma olmak üzere toplam 4 katlı olarak, ahşap karkas yapı tekniğinde inşa edilmiştir. Yapı, haremlik ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Mutasarrıf Sırrı Paşa tarafından yaptırılan ve Kocaeli şehrinin en görkemli yapılarından birisi olan konak, zarif mimarisi ve zengin kalemişi süslemeleriyle dikkat çekmektedir.


2012 yılında Büyükşehir Belediyesi restore etti


Çıkan bir yangınla zarar gören ve bir süre metruk durumda kalan Sırrı Paşa Konağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmek üzere kamulaştırılmıştır. 2009 yılında Sırrı Paşa Konağı’nın restorasyonuna başlayan Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sırrı Paşa Konağı restorasyon uygulamasıyla ‘Tarihi Kentler Birliği 2011 Uygulama Ödülü’nü de kazanmıştır. Kocaeli’nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri kültür turunu seçebiliyor.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:23
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