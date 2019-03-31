0553 313 94 23

130 santim boyundaki İmran oy Kullanmaya çilli horozuyla geldi

31 Mart seçimleri gün boyu devam ederken 130 santim boyunda olan İmran Uğur (36) kendi elleriyle beslediği çilli horoz ile oy kullanmaya geldi.

31 Mart 2019 Pazar 16:07
130 santim boyundaki İmran oy Kullanmaya çilli horozuyla geldi

31 Mart seçimleri gün boyu devam ederken 130 santim boyunda olan İmran Uğur (36) kendi elleriyle beslediği çilli horoz ile oy kullanmaya geldi. Seçim görevlileri kucağındaki horozla gelen seçmen ilgi gösterirken kısa olan boyu sebebiyle herkes tarafından tanınan İmran Uğur bir anda ilgi odağı oldu. Burdur MerkezÖzboyacı ilkokulundaki 1134 nolu seçim sandığında oyunu kullanan İmran Uğur, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunurken " Ben de oy kullanmayaçilli horozum ile geldim. Eşim Antalya da İnşallah bir daha ki seçimlerde eşimle oy kullanmaya geliriz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van seçim sonuçları 2019 son dakika 31 Mart Van yerel seçim sonuçları AK Parti HDP oy oranları
    1. Van seçim sonuçları 2019 son dakika 31..
    2. ALKÜ’nün Uluslararası kongresi..
    3. (Özel)Zehra Çilingiroğlu’da annesi..
    4. Gaziantep'te acı olay! Sele kapılarak..
    5. 73 yaşındaki adam oy kullanmaya..
    6. Ayvalık’ta restoranda korkutan yangın
    7. Judo: Büyükler Balkan Şampiyonası
    8. 15 Temmuz gazisi Algan engelleri aşıp..
    9. Yaşlı kadın sandalyeyle oy kullanmaya..
    10. Van’da oy sayımı başladı
    11. Hakkari’de oy kullanma işlemi sone erdi
    12. DP Genel Başkanı Uysal, oyunu..
    13. Siirt’te bir evde yangın çıktı
    14. Başkan Arslan, oyunu kullandı
    15. İçişleri Bakanlığı: "2 vatandaş seçim..
    16. Siyasi partilerin il başkanları da..
    17. AK Parti’li Turan: “Milletimiz ne..
    18. Kırteke oyunu Akçadağ’da kullandı
    19. Akbaşoğlu: "Millet ne derse ona göre..
    20. Ülkenin doğusunda sandıklar kapandı,..
    21. Ahmet Aras oyunu kullandı
    22. Gündemi sarsan şok iddia! "Suudi..
    23. Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2’si..
    24. Sınıra komando takviyesi
    25. Muş’ta oy verme işlemi sona erdi
    26. "İllerden 310 seçim olayı bilgisi..
    27. Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de oy verme..
    28. Bakanlık açıkladı: 4 kişi hayatını..
    29. Temel Karamollaoğlu'ndan Malatya'daki..
    30. Silivri seçim sonuçları son dakika |..
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin