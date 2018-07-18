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130 milyar dolarlık altınla batmıştı! Bakın nerede bulundu

Güney Kore Ulleungdo Adası açıklarında, 113 yıl önce Japonya ile Rusya arasında çıkan savaş esnasında altınları taşırken batan geminin enkazı bulundu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:42
130 milyar dolarlık altınla batmıştı! Bakın nerede bulundu

Yerel basındaki habere göre, Rus donanmasına ait olduğu tahmin edilen "Dmitri Donşkoy" savaş gemisinin enkazı, Ulleungdo Adası açıklarında ortaya çıkarıldı.

113 yıl önce Japonya ile Rusya arasında çıkan savaş sırasında battığı tahmin edilen geminin, yaklaşık 130,5 milyar dolar değerinde altın taşıdığı düşünülüyor.

Altınların, savaş zamanında askerlerin maaşları, liman ücretleri ve diğer masrafların karşılanması için kullanılmak üzere gemide bulunduğu sanılıyor.

Hasar gören diğer gemilerdeki altınların da Dmitri Donşkoy'a aktarıldığı tahmin ediliyor.

Merkezi Güney Kore'de bulunan ve batık gemilerde define arayan Shinil Group şirketi, yıllardır bulmaya çalıştığı gemideki altınların çıkartılması için Çin, Kanada ve İngiltere'den şirketlerle ortak operasyona hazırlanıyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:42
  1. rus savaş gemisi

YORUM YAZ

  • GEMİ?GEMİ?56 dk önce
    .... O OSMANLI GEMİSİYDİ KAYITLARDAVAR OSMANLI ARŞİV:12368890-MECCELE 5437TARİH-İ MECLİSİ HÜMAYUN 157 SAYILI TATBİKİ TUTANAK !
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