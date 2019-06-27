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Ergür: 130 bin asker zafiyet oluşturmaz

Emekli Albay Ersan Ergür, yürürlüğe giren yeni askerlik sistemine ilişkin, "TSK tarafından kullanılan teçhizatlar tamamen uzman askerler tarafından kullanılıyor. 130 bin askerin terhis olması herhangi bir zafiyete sebep olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:02
Ergür: 130 bin asker zafiyet oluşturmaz

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Yeni askerlik sisteminin Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren 130 bin askerin erken terhis olması, ‘TSK’da askeri zafiyet oluşacak’ yorumlarına neden olurken konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Emekli Albay Ersan Ergür, “TSK tarafından kullanılan teçhizatlar tamamen uzman askerler tarafından kullanılıyor. 130 bin askerin terhis olması herhangi bir zafiyete sebep olmaz” dedi.

Uygulamada geç bile kalındığını belirten Ergür, şunları dile getirdi: “Eğer 130 bin askere terhis hakkı verildiyse askerde kalma hakkı da verildi. Terhis belgesini almış olan askerler içerisinde görev yapmak isteyen birçok gencimiz olacaktır. Bugün TSK tarafından kullanılan silah, araç ve gereçler tamamen profesyonel askerler tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla zafiyet söz konusu değil. Asıl zafiyet bugüne kadar böyle bir düzenlemenin yapılmamış olmasıdır. Ayrıca yapılan düzenleme ile gençler arasında oluşan eşitsizlik ortadan kaldırılmış oldu. Düzenlemenin bir diğer avantajı da askerlik yapmak isteyen gençlerin önünün açmış olmasıdır.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:02
  1. Ankara
  2. Yeni askerlik sistemi
  3. Resmi Gazete
  4. Akit
  5. Emekli Albay Ersan Ergür

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