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13 yıldır engel tanımayan Müdür Aslanapa’ya veda etti

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 13 yıl aralıksız görev yapan ve ilçenin adını Türkiye’nin bir çok ilinde tanıtan, kurum olarak katıldığı bir çok yarışmalarda Kütahya ili adına sayısız derce alan Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan ilçedeki görevinden ayrıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:24
13 yıldır engel tanımayan Müdür Aslanapa’ya veda etti

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 13 yıl aralıksız görev yapan ve ilçenin adını Türkiye’nin bir çok ilinde tanıtan, kurum olarak katıldığı bir çok yarışmalarda Kütahya ili adına sayısız derce alan Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan ilçedeki görevinden ayrıldı.


Doğuştan engelli olan ve tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden Kılıçarslan’ın, 2006 yılında Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığı, 2010 yılından bu yana ise Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptığı, son görevlendirme ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şubesi’ne tayininin çıktığı açıklandı.


2006 yılından bu yana idareciliğini, 2010 yılından bu yana ise gururla, onurla, şeref ve namusla müdürlüğünü yaptığım Aslanapa Halk Eğitimi merkezindeki görevimden an itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Bir iş, bir görev değil bir ev, bir yuva olarak gördüğüm kurumumda görev yaptığım süre boyunca her zaman kurumumuzun ve ilçemizin ali menfaatlerini ön planda tutmaya gayret gösterdik. İlçemizin tanıtımı, halkımızın eğitimi, ekonomik gelişimi ve sosyal kalkınması için var gücümüzle çalıştık. Birlikte çok büyük başarılar kazandık, ilçemiz ve kurumumuza hep ilkleri yaşattık. Elde ettiğimiz bu başarılarla adımızdan söz ettirmenin gururunu ilçem ve kurumum adına taşıyorum’’ dedi.


Aslanapa Halk Eğitim Müdürlüğü çalışanları, yaptıkları açıklamalarda, ’’Türkiye geneli bir çok ilde başarılı çalışmalar yaptık. Yöremizin kültürünü simgeleyen ürünleri açtığımız sergilerle tanıttık. Halk oyunları ve daha birçok dalda dereceler aldık. Bizler müdürümüze ilçemize ve ilimize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor yeni görevinde başarılar diliyoruz’’ dediler.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:24
  1. sergi
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