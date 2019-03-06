0553 313 94 23

13 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Samsun’da hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:32
13 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Samsun’da hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıpark’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta devriye gezen bekçiler şüphe üzerine B.K.’ye (23) kimlik kontrolü yaptıklarında cezaevine firarisi olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen B.K.’nin yağma ve hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.


Adli işlemleri tamamlanan B.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn Monroe mozaik atölyesi
    1. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn..
    2. Sit alanına kaçak kazı yapanlar..
    3. GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık..
    4. "Yeşil pasaportun süresinin 4-5 yıla..
    5. Yangın söndürme tüpü kurtardı
    6. Suudi Arabistan'da taht oyunları!..
    7. ABD’den peş peşe S-400 açıklamaları
    8. GÜNCELLEME- Ümraniye'de cinayet
    9. Karaisalı Yerköprü’de temizlik
    10. Pochettino'ya iki maç ceza
    11. Kütahya Güzel Sanatlar MYO’da Kadınlar..
    12. Migren ağrılarının esiri olmayın
    13. Kahta’da özel eğitimli öğrenciler için..
    14. Evinde beslediği aslanlar tarafından..
    15. Okullar Arası Bocce Müsabakaları sona..
    16. Boks müsabakaları sona erdi
    17. "Sağlık Festivali" 14 Mart’ta başlıyor
    18. Okullar arası futbolda şampiyonlar..
    19. Yeşilay Derneği’nden Rektör..
    20. İran'da bağımlılık tedavi merkezinde..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!