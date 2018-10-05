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13 yaşındaki çocuk babasını kanepede uyurken öldürdü

Antalya'da 13 yaşındaki bir çocuk, sürekli annesiyle tartıştığı gerekçesiyle 41 yaşındaki babasını kanepe uyurken başından vurarak öldürdü.

05 Ekim 2018 Cuma 14:33
13 yaşındaki çocuk babasını kanepede uyurken öldürdü

Antalya'da, 13 yaşındaki H.U., sürekli annesiyle tartıştığı gerekçesiyle babası Murat U.'yu (41), kanepede uyuduğu sırada tabancayla başından vurup öldürdü. Silahtan çıkan boş kovanı da yanına alarak kaçan H.U., polis ekiplerince yakalandı.

2 çocuklu çift gece tartıştı

Olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan 2 çocuk sahibi Aysun- Murat U. çifti, dün gece tartıştı.

Kanepede uyuyan babasını vurup kaçtı

Ortaokul 4'üncü sınıf öğrencisi H.U., iddiaya göre babası Murat U. ve annesi Aysun U.'nun sık sık tartışması nedeniyle bunalıma girdi. H.U., girdiği bunalımın etkisiyle sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla başından vurduktan sonra evden kaçtı.

Talihsiz adam hayatını kaybetti

Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kanlar içinde görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi.

Eşinin oğlu tarafından vurulduğunu söyledi

Murat U.'nun ateşli silahla öldürüldüğünü tespit eden polis, Aysun U.'nun ifadesine başvurdu. Aysun U.'nun dışarıdan ateş edildiğini belirtmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu yönden yaptı. Ancak camlarda mermi deliği bulunmaması üzerine ekipler salonda boş mermi kovanı aradı. Cinayet Büro ekiplerinin yeniden ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi.

Küçük çocuk yakalandı

Polis, H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. Ekipler, olayda kullanılan tabancayı ve mermiye ait boş kovanı da H.U.'nun üzerinde ele geçirdi.

H.U. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Pazarlamacılık yapan Murat U.'nun cenazesi ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 14:33
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Antalya
  3. Kepez
  4. Araban

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