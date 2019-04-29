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13 yaşındaki çocuğun organları 5 kişiye umut oldu

Şanlıurfa’da trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki çocuğun organları 5 kişiye umut oldu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:41
13 yaşındaki çocuğun organları 5 kişiye umut oldu

Şanlıurfa’da trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki çocuğun organları 5 kişiye umut oldu.


Şanlıurfa’da 21 Nisan’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Begüm Ustalar (13), ağır yaralandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ustalar’ın beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakil merkezi koordinatörleri Hasan Basri Bahçıvan ve Mahmut Kılıç, aileye organ bağışı konusunda bilgi verdi. Ailenin bağış kararı vermesi üzerine Begüm’ün 2 böbreği, karaciğeri, akciğeri ile pankreası organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı. Begüm’den alınan akciğer Ankara’ya, diğer organlar ise Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine helikopter ambulans ile nakledildi.


Kızını kaybeden baba Zafer Ustalar, "Kızımızın organlarını bağışladık. Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum" dedi.


Hastanelere ulaştırılan organların, hastalara başarılı şekilde nakledildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:41
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