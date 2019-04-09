13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıntılar Geliyor...

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