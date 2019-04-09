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13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

09 Nisan 2019 Salı 16:20
13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:20
  1. Süleyman Soylu
  2. İçişleri Bakanlığı

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