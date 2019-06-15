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13. Uluslararası Dana Bayramı Festivali

İzmir'in Konak ilçesinde belediye tarafından, Ege Bölgesi'nde yaşayan Afrika kökenli Türk vatandaşlarının kültür ve geleneklerini tanıtmak amacıyla "Dana Bayramı Festivali" düzenlendi

15 Haziran 2019 Cumartesi 21:06
13. Uluslararası Dana Bayramı Festivali

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde belediye tarafından Ege Bölgesi'nde yaşayan Afrika kökenli Türk vatandaşlarının kültür ve geleneklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "Dana Bayramı Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Festival için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan Afro-Türkler, yöresel kıyafetleriyle cadde boyunca dans ederek yürüdü. Dana maskesi takan katılımcılar ilginç kostümleriyle dikkati çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve çok sayıda İzmirlinin yer aldığı kortejin yürüyüşü, Afro-Türk ritm ve dans grubunun coşkulu ezgileri ve danslarıyla sona erdi.

Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şakir Doğuluer, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, Soyer ve Batur'a destekleri ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Doğuluer, "Bizim için İzmir için ve Türkiye için önemli olan derneğimiz, uluslararası bir dernek oldu. Bundan sonra daha da büyüyecek, kültür olarak, tarih olarak geri dönecek." dedi.

Festival kapsamında konser veren Afro-Türk şarkıcı Melis Sökmen de İzmir'de bulunmaktan ve tarihlerinin bir parçası olan Dana Bayramı'nı kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Sökmen, "13'üncüsünü kutladığımız bayramımız daim olsun. Renklerin bir arada olması ülkemizi daha güçlü tutuyor." diye konuştu.

Sökmen'in yerli ve yabancı caz parçalarını seslendirdiği konserde Soyer ve Batur bir süre dans etti.






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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 21:06
  1. Afro Türkler
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