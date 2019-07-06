13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri - Seminerin ikinci gününde eğitimlere devam edildi



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin ikinci günü tamamlandı. TBF'den yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seminerin ikinci gününde, TBF Eğitim Kurulu Üyesi Hakan Yavuz, Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök ve eski basketbolcu Dusko Savanovic'in eğitim verdiği belirtildi. Seminerde katılımcıların, hücum sistemi, uzun oyuncu üzerinden setler ve yardımcı antrenörün rolleri üzerine eğitim aldıkları ifade edildi. Organizasyon, yarın yapılacak eğitim toplantılarının ardından sona erecek.



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