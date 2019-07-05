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13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri

- Seminerin ikinci bölümünde spor psikoloğu Arda Coşkun ile Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic eğitim verdi

05 Temmuz 2019 Cuma 22:43
13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ilk gün tamamlandı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda organize edilen seminerin ikinci bölümünde spor psikoloğu Arda Coşkun, "Spor Psikolojisi", Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ise "Pick and roll savunması" ve "Hücum sisteminin oluşturulması" konularını işledi.

13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, yarın yapılacak eğitimlerle devam edecek.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 22:43
  1. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri
  2. Arda Coşkun
  3. Basketbol
  4. Dusko Ivanovic

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