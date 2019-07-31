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1.3 tonluk ’Paşa’ 25 bin TL’ye alıcısını bekliyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
1.3 tonluk ’Paşa’ 25 bin TL’ye alıcısını bekliyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1.3 tonluk ’Paşa’ isimli boğa 25 bin liradan satışa çıkarıldı.


Manavgat Demirciler MahallesiUlualan mevkiinde Halil Şekerlisoy’a ait besihanede yetiştirilen simental cinsi 1.3 tonluk ’Paşa’ isimli boğaKurban Bayramı öncesinde 25 bin liradan satışa çıkarıldı. Paşa’nın kardeşi Boncuk ise 1 ton ağırlığında olduğu bildirildi. Paşa ve Boncuk’un besihanelerinde doğup büyüdüğünü belirten besihane çalışanlarından Bayram Gazi, “Boğalarımız3 yaşında olup tamamen doğal ürünlerle beslenmiştir. Kurban Bayramı için satışa çıkarılan Paşa’yı 25 bin lira dolayında bir fiyata satışa çıkarmış bulunuyoruz. Alacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
  1. doğa

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