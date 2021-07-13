13 Temmuz korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 46 olarak kayıtlara geçti.

Bugünkü iyileşen sayısı 5 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 162 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 234 bin 439'a yükseldi.

1. doz aşılamada ortalama yüzde 61.56'ya ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 61.56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29.00 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 59 milyon 471 bin 472'ye yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 18 milyon 2 bin 32 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 38 milyon 209 bin 906 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 18 milyon 2 bin 32 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 259 bin 534 kişiye aşı yapıldı.

Dün vaka sayısı 5 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 49 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 404 de yeni vaka tespit edilmişti.

Fahrettin Koca: Aşı olalım

Son verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.