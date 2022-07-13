13 Temmuz 1926: Atatürk’e Suikast Davasında12 Kişinin İdam Edilmesi

Atatürk’e suikast iddiasıyla ilk duruşma, 26 Haziran Cumartesi günü saat 14:00 İzmir Elhamra Sineması salonunda başlamıştı. 11 Temmuz’da Savcı Necip Ali Bey iddianamesini okumuştur. 13 Temmuz’u 14 Temmuz’a bağlayan gece, TBMM üyesi altı mebusla beraber, toplam olarak 12 kişinin idam cezaları yerine getirilmişti. Yargılama, açıkça Halk Fırkası’yla, İttihatçıların hesaplaşması olmuştur. Yargılamada, özellikle eski Maarif Nâzırı Şükrü ve eski İaşe Nâzırı Kara Kemal Beyler üzerinde durulmuştu.





Yargılama suikast girişimini aşarak genişletilmiş, İttihatçıların, 1908-1918 dönemindeki politikalarının hesabı sorulmuştur. Reis Ali Bey, İttihatçıların on yıllık eylemlerini, zaman zaman kızarak, hakaret ederek, alay ederek didik didik etmişti.

Sanıkların avukat tutmasına müsaade edilmeyen yargılamalarda İttihat ve Terakki Partisi’nin bütün icraatları muahaze edilir. Tarık Zafer Tunaya yaşananları şöyle anlatır: İkinci Meşrutiyet döneminde gazetecilerin öldürülmesinden Şükrü Bey sorumlu tutulmuştur. Birinci Dünya Savaşı’na giriş sorunu üzerinde durulmuş ve “İttihat ve Terakki, bu mağlubiyetle iftihar edebilir mi?” diye sorulmuştur. Sanıklarına Avukat tutmalarına izin verilmemiştir. (Tunaya,1989:594-595)





Hakan Özoğlu, bu tasfiyede İzmir Suikasti’nin önemine dikkat çeker. İzmir Suikastı ile ilgili olarak mahkemeye katılan ABD’li gözlemcilerin tutanaklarına yer veriliyor. ABD’li gözlemciler, suikast girişiminin ardından kurulan mahkemeyi Rusya’daki ‘Çeka Mahkemeleri’ne benzetilip yeni rejimin İTC gibi muhalif olma ihtimali bulunan grupları dahi ekarte etmeye çalıştığını not ediyor.





13 Temmuz 1930: İlk Dünya Futbol Şampiyonası Uruguay'da başladı.



1930 yılında futbol dünyası yeniden yazılmaya başlandı ve Dünya Kupası, Uruguay'da ilk kez düzenlenmeye başladı. İlk Dünya Kupası'nın Güney Amerika'da olmasını boykot eden birçok ülke, turnuvaya bu nedenle katılmama kararı aldı.

Avrupa ülkeleri de Uruguay'ın çok uzakta olduğunu belirterek turnuvaya katılmadı. Çünkü o zamanlar Güney Amerika'ya gitmek için okyanusu gemi ile geçmek gerekiyordu... Bu nedenlerden ötürü ilk Dünya Kupası'na sadece 13 takım katılmıştı.

Finalde Arjantin'i konuk eden Uruguay, 4-2'lik skorla ilk kez düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon olurken, futbol tarihindeki değişim de başlamış olmuştu.





13 Temmuz 1995: Isparta'nın Senirkent ilçesindeki sel felaketinde 74 kişi öldü.



13 Temmuz 1995 günü saat 20.10 - 20.30 arası vuku bulan olayda 74 kişi ölmüş, 46 kişi de yaralanmıştır.







Ayrıca 88 mesken hafif, 4 mesken orta derecede hasar görmüş ve 179 mesken de yıkılmıştır. Yine bu olayda 21 büyükbaş, 222 adet de küçükbaş hayvan telef olmuştur.







