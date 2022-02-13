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Korona Virüs 13 Şubat korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Korona Virüs

13 Şubat korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs vaka sayısı güncel | Koronavirüs salgınıyla mücadelede ikinci yıla yaklaşıldı. Vatandaşlar artan vakalar sebebiyle güncel tabloyu daha sık araştırmaya başladı. 13 Şubat Pazar günü kaç korona vakası olduğu merak ediliyor. Bugün kaç kişinin korona testi pozitif çıktı? 13 Şubat kaç kişi koronadan vefat etti?

Yeniakit Publisher
2022-02-13 19:59:00 -
13 Şubat korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgınıyla mücadele ilk günkü gibi devam ediyor. Omicdon varyantı sebebiyle vaka sayıları bir hayli arttı. Bu sebeple güncel vaka sayıları daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, bugün kaç vaka var?

13 Şubat korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

13 Şubat Pazar gününe ilişkin vaka tablosu henüz açıklanmadı. Tablo açıklanır açıklanmaz haberlerimizde yer vereceğiz. 12 Şubat Cumartesi günü ise 448 bin 347 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 73 bin 526 oldu.

 

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