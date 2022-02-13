Koronavirüs salgınıyla mücadele ilk günkü gibi devam ediyor. Omicdon varyantı sebebiyle vaka sayıları bir hayli arttı. Bu sebeple güncel vaka sayıları daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, bugün kaç vaka var?

13 Şubat korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

13 Şubat Pazar gününe ilişkin vaka tablosu henüz açıklanmadı. Tablo açıklanır açıklanmaz haberlerimizde yer vereceğiz. 12 Şubat Cumartesi günü ise 448 bin 347 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 73 bin 526 oldu.