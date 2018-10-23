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13 şehirde operasyon! 50 kişi hakkında gözaltı kararı var

Konya merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirdiği  askeri personelin "mahrem asker abileri" olduğu iddiasıyla 50 kişi hakkında  gözaltı kararı çıkartıldı.

23 Ekim 2018 Salı 11:19
13 şehirde operasyon! 50 kişi hakkında gözaltı kararı var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları  kapsamında, örgütün TSK'ya yerleştirdiği askeri personelin "mahrem asker abileri"  olduğu iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, 13 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına  alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden  geçiriliyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 11:19
  1. Konya
  2. FETÖ

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