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13 santimetre uzunluğundaki zehirli örümcek tedirgin etti

Kırıkkale’de havaların ısınmasıyla birlikte üç evde ortaya çıkan 13 santimetre uzunluğundaki zehirli örümcek vatandaşları tedirgin etti.

26 Temmuz 2019 Cuma 19:15
13 santimetre uzunluğundaki zehirli örümcek tedirgin etti

Kırıkkale’de havaların ısınmasıyla birlikte üç evde ortaya çıkan 13 santimetre uzunluğundaki zehirli örümcek vatandaşları tedirgin etti.


Keskin ilçesinde üç evde ortaya çıkan ’sarıkız örümceği’ vatandaşları tedirgin etti. ’Sarı Ömer’ olarak da adlandırılan 13 santimetre uzunluğundaki örümcek, 1 metre yükseğe zıplayabilme özelliğine sahip olup böcek, kemirgen, kertenkele, yılan gibi canlıların etinden beslenmeyi seviyor. Örümcek, akrep deavlayabiliyor. Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye’de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan ’sarıkız örümceği’ zehriyle bir insanı öldürebiliyor. Sarıkız örümceğini diğer örümceklerden ayıran en önemli özelliği ise saldırgan bir yapıya sahip olması. Güçlü çene yapısına sahip olan sarıkız örümceği, kendisinden büyük canlılara saldırmaktan çekinmiyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 19:15
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