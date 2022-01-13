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Korona Virüs 13 Ocak koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç yeni koronavirüs vakası var?
Korona Virüs

13 Ocak koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç yeni koronavirüs vakası var?

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınında Omicron varyantı etkisi sürüyor. Vatandaşlar bu sebeple günlük vaka sayısını daha yakından takip ediyor. Peki, bugün kaç korana vakası var? Fahrettin Koca vaka açıklaması 13 Ocak

Yeniakit Publisher
2022-01-13 19:55:00 -
13 Ocak koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç yeni koronavirüs vakası var?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artıyor. Bu sebeple vatandaşlar günlük vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

13 Ocak koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç yeni koronavirüs vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka tablosunun açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım” açıklamasında bulundu.

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