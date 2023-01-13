13 Ocak 1957: Akademisyen Ebu'lulâ Mardin'in vefatı

Ebulula Mardin 9 Ağustos 1881’de babasının memur olarak bulunduğu İşkodra’da doğdu. Babası Mardin kadılarından Ömer Şevki Efendi’nin oğlu Mardinizade Yusuf Sıtkı Efendi’dir.







Ebulula Mardin’in annesi Konyalı Hadimi’lerden Behice Hanım’dır. Özel hocalarda okuduktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girdi, 1903 senesinde mezun oldu. 1908 yılında Eşref Edip ile beraber haftalık Sıratı Mustakim adlı gazeteyi çıkardı. Sıratı Mustakim kütüphanesini kurdu. 1912’de sahibi olduğu ve mesul müdürlüğünü bizzat yaptığı Kelime-i Tayyibe adlı dini ve ilmi dergiyi yayınladı.







1909’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 1910’da Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi oldu. Ordinaryüs profesörlüğe kadar yükseldi. Osmanlı Meclisi mebusanlığında 1914-1919 yılları arasında Niğde ve 1920’de Mardin mebusu idi. 1922’de Trakya’yı teslim almaya memur edilen Refet Paşa’nın bir teskeresi üzerine İstanbul’un idaresi için teşkil edilen danışma kurulunda vazife aldı. 1923’te kadıların yetiştirilmesi için açılan Medresetül Kuzzat’ta müderris oldu. Çeşitli adliye hizmetlerinde ve adliye memurluklarında bulundu. Meşihat mektupçuluğu ile müsteşarlığında bulundu.



1925’te İstanbul Barosu’na kaydoldu. 1957 senesinde Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü mütehassıs müşaviri oldu. Bu görev, 15 yıl sürdü. 1957 yılında hayatını kaybetti. Konferans, makale, etüt ve krokilerden başka basılmış 17 adet kitabı vardır. Bu eserler arazi, vakıf, mecelle ve medeni hukuka ve edebiyata aittir.