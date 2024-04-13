13 Nisan 2019: Hüseyin Olgun Akın'ın vefatı (Eski Milletvekili)
Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Eski Milletvekillerinden Hüseyin Olgun Akın'ı vefatı hayırla yâd ediyoruz.
Kapatılan Refah Partisi Eski Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın, 80 yaşında vefat etti. 1979-1980 sezonunda Orduspor Kulüp Başkanlığı görevinde bulunan, 1995-1999 yılları arasında Refah Partisi Ordu Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Hüseyin Olgun Akın, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti.
Aynı zamanda ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’ın da kayınpederi olan Akın, 14 Nisan 2019 Pazar günü öğle vakti Yalı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi