Adil Kullanım Kotası (AKK) dün itibariyle kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından 1 Ocak itibariyle kalkacağı açıklanan uygulamayla artık internet kullanımında kota olmayacak ve hızlar düşürülmeyecek.

Kotalıda aynı fiyatla devam

Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, D Smart ve alternatif operatörler, dünden itibaren AKK’siz internet paketlerini uygulamaya koydular. Milliyet'te yer alan habere göre; Halihazırda kotalı internet kullanan abonelerin kotası kalkacak ve aynı fiyatla interneti kullanmaya devam edecekler.

Ancak en fazla etkilenen kesim ise yeni aboneler olacak. Yeni internet abonesi olacak kişiler daha yüksek fiyatlardan abonelik yapmak zorunda kalacak. Eski aboneler ise hiçbir şey yapmadan kotasız olarak paketlerini kullanmaya devam edecekler.

‘Taahhüdü olanın' fiyatı değişmiyor

İnternette yeni dönemle ve adil kullanım kotasıyla ilgili merak edilenlere cevaplarda ortak noktalar şöyle sıralanıyor.

- Aboneliği ve taahhüdü devam edenler hiçbir başvuruda bulunmadan doğrudan kotasız paketlere geçecekler.

- Taahhüdü devam edenlerin fatura tutarlarında bir değişiklik olmayacak. Ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz paketlere geçirilecekler.

- Taahhütsüz aboneler ise paketlerinin mevcut liste fiyatları üzerinden limitsiz hizmet alabilecekler.

- İnternet kullanımına taahhütsüz olarak devam etmek isteyenler için, mevcut internet paketlerinin liste fiyatı geçerli olmaya devam edecek. Aynı fiyata limitsiz internetten faydalanabilecekler.

- Yeni düzenleme sabit interneti ve fiberi kapsıyor. Mobil kullanıcılar hız ve fiyat olarak bu değişiklikten etkilenmeyecek.

- Kota kalkınca burada suistimal edenler de gündeme geliyor. Tek bir abonelikle bütün apartmanın kullanması gibi. Bu yüzden yeni paketlerin fiyatlarının biraz daha yüksek tutulduğu belirtiliyor.

D Smart

- İnternet servis sağlayıcısı D Smart, Aile Spor Paketi + GO + Hızı Düşmeyen Limitsiz İnternet paketinin aylık ücretinin 80 TL olduğunu duyurdu.

- Hoşgeldin paketinde, 8 Mbps ve 10 Mbps hızlı internet için AKN ve kota olmayacak, 24 ay boyunca indirimli ve sabit fiyat uygulanacak.

- 16 Mbps 99.90 TL, 24 Mbps 104.90 TL, 50 Mbps 139.90 TL, 100 Mbps hız için 179.90 TL’lik aylık ücret uygulanacak.

- Şirket, iç kurulum bedeli ve aktivasyon bedelini abonesine hediye edecek.

Turkcell

- Turkcell, ‘Fiber Limitsiz İnternete Giriş’ tarifesini 79.90 TL’ye sunuyor.

- 15 Mbps hızındaki taahhütlü paket 79.90 TL, aynı paketin taahhütsüzü 169 TL olacak.

- 25 Mbps hıza sahip paket taahhütlü 89.90 TL’ye alınabilecek, taahhütsüz fiyatı ise 229 TL.

- Taahhütlü fiyatlar 35 Mbps hız için 99.90 TL, 50 Mbps’de 129.90 TL, 100 Mbps’de 199.90 TL.

Türk telekom

- Türk Telekom abonelere Small, Medium, Large, XL ve XLL fiber internet paketleri şeklinde isimlendirilen paketler hazırlandı.

- S paketi 6 Megabit hızda 69.90 TL, M paketi 8 Megabit hızda 79.90 TL, L paketi 12 Megabit hızda 84.90 TL, XL paketi 16 Megabit hızda 89.90 TL, XXL paketi 24 Megabit hızda 99.90 TL olarak uygulanacak.

- 35 Mbps hızın fiyatı 121.90 TL, 50 Mbps hıza sahip paket 169.90 TL fiyata, 100 Mbps hıza sahip paket ise 229.90 TL fiyatla satışta.

Vodafone

- Vodafone Türkiye dün internet sitesinden ‘Limitleri kaldırdık artık AKN yok” diyerek, limitsiz interneti 64.90 TL fiyattan abonelerine sunacağını duyurdu.

- 17 Mbps hızındaki internet paketi için aylık bu fiyat alınacak, 24 aylık taahhüt sözüyle ilk 6 aydan sonra aylık ücret 74.90 TL.

- Şirketin 24 Mbps hızındaki paketi 74.90 TL’den (6 ay sonra 84.90); 35 Mbps hızındaki paketi ise 114.90 TL (6 ay sonra 124.90 TL) olarak sunuluyor.

Adil kullanım kotası nedir?

Ülkemizde adsl hizmetinin yaygınlaşması ile beraber önce kota daha sonra da Adil Kullanım Kotası ile tanıştık. Şu an kota uygulaması sunan internet servis sağlayıcısı sayısı az ancak Adil Kullanım Kotası yani AKK neredeyse her sağlayıcıda mevcuttur. Kota belli bir limitten sonra internetin ek ücrete tabi olmasını sağlayan uygulamanın ismidir. Adil Kullanım Kotası ise belirtilen kota sınırının aşılması durumunda mevcut internet hızının yavaşlatılmasını sağlayan bir uygulamadır.

İnternet üzerinden indirilen oyun, müzik, film gibi dosyalarının boyutları her geçen gün daha da arttığı için servis sağlayıcıların sunmuş olduğu hesaplı tarifelerde kısa sürede internet hızı yavaşlamaktadır. Bu sebep de kullanıcıların internet hızı konusunda sıkıntı çekmesine sebep olmaktadır.