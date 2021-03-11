'13 masumun kanı CHP’nin ve HDP’nin eline bulaşmıştır'

Hırsız içeride ise kapı kilit tutmaz. Bu 13 masumun vahşice katledilerek şehit olması olayı için ben de birkaç şey söylemek istiyorum. HDP milletvekili Pervin Buldan’a, “bu şehitlerimizin durumu nasıl” diye sorulduğunda “bir müddet alıkoyarlar sonra bırakırlar” demiş. Bu kadar PKK ile içli dışlı olan hatta PKK çetesinin reisi olan Murat Karayılan ile fotoğraflarının olması bu kadın hakkında iddianame hazırlanması ve fezleke düzenlenmesi gerekirdi. Demek ki Pervin Buldan, bu 13 vatandaşımızın yerini biliyordu. Dokunulmazlığının kaldırılması, cezaevine tıkılması ve sıkı bir sorguya alınması gerekirdi. Ayrıca HDP ile içli dışlı olan CHP’nin başkanı olan bay Kılıçdaroğlu’nun da yedikleri, içtikleri ayrı gitmiyordu. Üçüncü suçlu bir cezaevinde olan CIA ajanı Selahattin Demirtaş’ın da bilgisi vardı. Hiç olmasa şu anda dokunulmazlığı kalkmış olan Demirtaş’ın da sıkı bir sorguya alınarak sorgulanması bu 13 şehidimizin hayatını kurtarabilirdi. Bu masumların Sincar’da mı, Gara’da mı, Kandil’de mi, Suriye’de mi, Irak’ta mı olduklarını bu isimlerini saydığım eşkıyaların yerlerini bilmemesi mümkün değildir. Devletimiz 5 yıldır bu kahramanları Irak’ta, Suriye’de, Gara’da aradı bulamadı. Halbuki yerlerini bilen bu suçlular elinde idi. Öyle savcılarımız var ki bunları bülbül gibi öttürürlerdi. Galiba akıllarına bu harekat gelmedi. PKK, HDP, CHP ileride devletimize ve değerli Cumhurbaşkanımıza koz olarak kullanmak istiyorlardı ama o ortam müsait olmadı ve harekat başlayınca bu 13 masumu katlettiler. Olay bu, bunun başka izahı olamaz. Bay Kılıçdaroğlu, Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş ve dişi eşkıya Pervin Buldan sizin de çocuklarınız var. Farzedin ki bu günahsızların yerinde sizin çocuklarınız da olabilirdi. Bu olaya siz nasıl göz yumarsınız? O kadar mı merhametiniz, vicdanınız, duygularınız kurudu?