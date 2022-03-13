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Korona Virüs 13 Mart Pazar korona vaka tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Korona Virüs

13 Mart Pazar korona vaka tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Koronavirüsle mücadele salgının ikinci yılında da devam ediyor. Pek çok kişi ile 13 Mart'a ilişkin vaka tablosunun açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2022-03-13 19:40:00 -
13 Mart Pazar korona vaka tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Koronavirüs salgınında iki yıl geride kaldı. Vatandaşlar son dönemde vakaların nasıl ilerlediğini araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

13 Mart Pazar korona vaka tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

13 Mart Pazar gününe ilişkin tablo Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saatte 17 bin 426 yeni vaka tespit edilirken 138 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat - 4 Mart'a ilişkin koronavirüs dağılımını paylaştı. Sağlık Bakanlığının 26 Şubat-4 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de 456,19 oldu.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 19-25 Şubat'ta İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 olarak kayda geçmişti.

İllere göre 26 Şubat-4 Mart'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Ankara (916,03), Kırşehir (906,79), Amasya (868,4), Eskişehir (856,33), Ordu (742,83), Samsun (736,18), Bolu (706,22), Isparta (701,63), Çorum (684,99), Kocaeli (676,44), Çanakkale (662,51), Yalova (660,48), Karabük (649,85), Tunceli (646,78), Bilecik (631,09), Kastamonu (626,48), Giresun (625,79), Trabzon (614,19), Çankırı (595,88), Denizli (574,09), Mersin (571,29), Kırklareli (564,19), Aksaray (555,16), Sinop (548,51), İstanbul (522,38), Karaman (520,02), Muğla (519,52), Zonguldak (516,38), Yozgat (500,36), Tokat (465,18), Düzce (464,37), Kayseri (459,23), İzmir (456,19), Rize (451,6), Nevşehir (451,29), Konya (441,06), Kırıkkale (438,46), Osmaniye (438,33), Balıkesir (435,95), Bursa (434,94), Adana (434,18), Artvin (427,62), Burdur (426,72), Erzincan (425,95), Sivas (425,39), Kütahya (409,75), Edirne (393,58), Sakarya (390,9), Aydın (374,15), Niğde (367,04), Tekirdağ (355,31), Malatya (334,24), Ardahan (330,76), Elazığ (330,73), Gümüşhane (266,46), Hatay (254,86), Kilis (243,44), Bartın (238,46), Kahramanmaraş (223,51), Uşak (215,71), Afyonkarahisar (211,24), Gaziantep (196,72), Adıyaman (192,04), Bayburt (188,14), Iğdır (186,06), Diyarbakır (183,71), Manisa (179,8), Kars (170,06), Antalya (125,92), Bitlis (123,77), Erzurum (110,19), Şanlıurfa (103,03), Ağrı (94,92), Siirt (90,67), Muş (85,14), Batman (83,18), Mardin (81,37), Bingöl (71,7), Hakkari (60,02), Van (37,34), Şırnak (31,83)."

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