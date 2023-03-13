13 Mart 1952: Gazeteci/Mebus Ömer Rıza Doğrul'un vefatı

Ömer Rıza, aslen Burdurlu olup Mısır’a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak Kahire’de doğdu. Tahsilini Ezher Üniversitesinde tamamlayıp Mısır’da gazeteciliğe başladı. Kahire’de yayınlanan es-Siyâse ve eş-Şa’b gazetelerinde; İstanbul’da yayınlanan Tasvîr-i Efkâr, Tevhid-i Efkâr, Sebîlü’r Reşâd ve Vakit gazetelerinde yazılar yazdı. 1915’te İstanbul’a geçerek yazarlığını sürdürdü. Mehmet Akif’in kızı Cemile Hanımla evlendi. Vakit gazetesinde yayımladığı Türkiye-Mısır ilişkileri hakkındaki yazılarından dolayı 1925’te İstiklal Mahkemesince tutuklandı, bir müddet sonra serbest bırakıldı.







1940’ta Eşref Edip, İ. Hakkı İzmirli ve Kamil Miras ile birlikte çıkarmaya başladıkları İslâm Türk Ansiklopedisi ve Mecmuasında çok sayıda madde ve makale yazdı. 1940-1950 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde günlük siyasî yazılar yazdı. İstanbul Radyosu için İslâm dünyası hakkında siyasî icmaller hazırladı.







1947-1948 yılları arasında dinî, fikrî muhtevalı Selamet Mecmuasını çıkardı. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti’den Konya milletvekili seçildi. Büyük Millet Meclisi Dış İşleri Encümeni’nde görev alıp çok önemsediği İslâm ülkeleriyle kurulan ilişkilere öncülük etti. Türk-Pakistan Kültür Cemiyetine başkan seçildi. Hayatını kalemiyle kazanan nadir yazarlardan biri olan Ömer Rıza, uzun süren bir hastalık döneminden sonra 13 Mart 1952’de İstanbul’da vefat etti. Mezarı Edirnekapı Şehitliği’ndedir.