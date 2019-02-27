13 kişilik iş için 751 kişi başvuru yaptı

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde sürekli çalışacak 13 kişilik işçi alımı için 751 kişi başvuru yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından engelli temizlik işçisi, hükümlü temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, elektrik tesisatçısı ve cankurtaran bölümlerinde çalışmak üzere 13 kişinin işe alınacağı açıklanmasının ardından İŞKUR İl Müdürlüğü’ne 751 kişi başvuru yaptı. İŞKUR tarafından alınan başvurular sonrasında ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekimine 751 kişiden 20’ye yakını izlemek için katılırken kurada asıl listeden 52 kişi yedek listeden de 52 kişi olmak üzere 104 kişinin isimleri belirlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından noter huzurunda çekilen kura çekimi sonrasında isimleri belirlenen kişiler ilerleyen tarihte mülakata katılmasının ardından işe başlayacak olan 13 kişi yapılacak olan mülakatta belirleneceği öğrenildi.