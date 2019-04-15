13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze soymuşlar Bartın’da yankesicilik yaptıkları iddiasıyla göz altına alınan 4’ü kadın 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların toplamda 13 ilde yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri belirlendi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi’nde yankesicilik yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis,yankesiciliği 5 kişinin yaptığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Bolu, Bartın, İstanbul, Çorum ve Karabük’teki halk pazarlarında yan kesicilik ve hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, Karabük’te polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Toplam 81 değişik suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen A.A., A.G., A.G., Ç.G. ve S.A. gözaltına alındı. Kullandıklarını araçta yapılan aramada ise 13 bin 250 TL, 40 Euro, 2 altın zincir kolye, 2 altın tektaş yüzük, 2 altın çift küpe ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.