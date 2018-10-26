13 ilde FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon 53 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından aradığı tespit edilen 37 muvazzaf, 11 ihraç ve 5 emekli asker ile askeri kurumlardan istifa etmiş 2 eski askere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 2 binbaşı, 4 üsteğmen, 2 teğmen, 42 astsubay ve 3 uzman çavuş olmak üzere 53 şahıs yakalandı.