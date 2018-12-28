13 ilde eğitime kar engeli

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bingöl

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanların da idari izin

Nevşehir'de kar yağışının ardından kara yollarında etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki köy okulları ile bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, buzlanmanın olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için il genelindeki taşımalı eğitim ve köy okulları ile bazı ilçe merkezlerinde okulların 28 Aralık Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yollarda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il genelindeki tüm köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verilmiş olup Kozaklı ve Derinkuyu ilçe merkezlerindeki okullarda aynı nedenden dolayı bir gün tatil edilmiştir." denildi.

li sayılacakları kaydedildi.

Karaman

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık Cuma günü il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.

Ardahan

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığını belirtti.

Çerkezoğlu, "Bölgemizde yoğun kar yağışı mevcut. Bazı köy yollarımız kapandı. Dolayısıyla bu durum eğitimi olumsuz etkiliyor. Kar yağışının devam etmesinden dolayı, tüm il geneli okullarımızın tamamında eğitime ara verdik." dedi.

Elazığ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışının 28 Aralık Cuma günü devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini ifade eden Kaldırım, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışının devam etmesi, aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir. Sevgili çocuklar, bu güzel manzaraların tadını çıkarın ama sağlığınıza dikkat edin." ifadesini kullandı.

Bayburt

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde dün etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 28 Aralık Cuma günü, eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kayseri

Kayseri'de kar yağışının ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Erciyes Üniversitesinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda beklenen buzlanma nedeniyle, merkez Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kaymakamlıklarca yapılan değerlendirmede de Bünyan, Develi, Akkışla, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Felahiye, Özvatan, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde de okulların tatil edilmesine karar verildi.

Kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü hava şartları ve buzlanma beklentisi nedeniyle üniversitede eğitime bir gün ara verildiğini, yapılması planlanan sınavların ertelendiğini duyurdu.

Rize

Rize'nin İkizdere ilçesinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle İkizdere ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ramazan Kendüzler, yaptığı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kendüzler, dünden beri devam eden yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle özellikle taşımalı öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları için eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Malatya

Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde okulların tatil edildiğini söyledi.

Sivas

Sivas'ın Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde kar yağışının ardından soğuk hava ve buzlanma etkisini gösterdi.

Buzlanma nedeniyle üç ilçede taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Konya

Konya'nın bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Halkapınar, Karapınar, Seydişehir, Ereğli, Akören, Bozkır, Yunak ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda 28 Aralık Cuma günü eğitime ara verildi.

Nevşehir

Nevşehir'de kar yağışının ardından kara yollarında etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki köy okulları ile bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, buzlanmanın olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için il genelindeki taşımalı eğitim ve köy okulları ile bazı ilçe merkezlerinde okulların 28 Aralık Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yollarda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il genelindeki tüm köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verilmiş olup Kozaklı ve Derinkuyu ilçe merkezlerindeki okullarda aynı nedenden dolayı bir gün tatil edilmiştir." denildi.