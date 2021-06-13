13 Haziran koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Korona tablosu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı, covid-19 sayfasından güncel corona tablosunu yayımlamayı sürdürüyor. Kademeli normalleşme ve tam açılma için vaka sayısı ise kritik noktada bulunuyor.

13 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı

Son 24 saatte Covid-19'a yakalanan kişi sayısı, 27 Mart 2020'de hasta sayısının açıklanmaya başlamasından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş olurken, ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.