13 Haziran koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
13 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Hasta ve vefat sayısında artış olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 13 Haziran'da vefat sayısı kaç, hasta sayısı kaç oldu? İşte son 24 saatte yaşanan gelişmeler
Korona tablosu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı, covid-19 sayfasından güncel corona tablosunu yayımlamayı sürdürüyor. Kademeli normalleşme ve tam açılma için vaka sayısı ise kritik noktada bulunuyor.
13 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı
Son 24 saatte Covid-19'a yakalanan kişi sayısı, 27 Mart 2020'de hasta sayısının açıklanmaya başlamasından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş olurken, ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.