13 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 13 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 7 bin 56'ya yükseldi. 1527 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 291 bin 162'ye ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 102 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 258 bin 833 oldu. Son 24 saatte 96 bin 97 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 olarak kayıtlara geçti.

"Tedbirde birlik olalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "57 can kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.