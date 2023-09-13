13 Eylül 1965: Âlim Ali Rıza Sağman'ın vefatı

Ali Rıza Sağman 1890 yılında Ünye’de doğdu. Babası depo memuru Ömer Efendi’dir. Giresun’da hıfzını ve iptidaî rüştî tahsilini ikmal etti. İstanbul’a medrese tahsiline geldi. Süleymaniye’nin imtihanını kazanıp, Kelâm, Tasavvuf ve Felsefe şubesine girdi. 1922 yılında “aliyyü’l âlâ” diploma aldı.







1923’ten itibaren, muhtelif derslerde muallimlik yaptı. Darüşşafaka, İran Okulu, Sen Mişel Fransız Koleji ve İmam Hatip Okulu’nda, İngiliz Erkek Lisesi’nde Umûmî Tarih, Türkçe, Din, Kur’ân ve Kelam, Teoloji hocalığı yaptı.







1965 tarihinde Karagümrük Nurettin Tekkesi Sokak’taki evinde kalp krizinden vefat etti.