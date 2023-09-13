  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye o ilimizde proje için el değiştirdi! Resmen duyurdular

İBB meclisinde 'cami' tartışması

AK Parti'den Türkiye ile AB arasında vize serbestisi açıklaması!

Dolar kuru yükselişte! Ekonomide piyasalar için OVP etkileri: Türkiye'ye nakit girişi artıracak!

Türkiye’nin roket, füze ve mühimmat alanlarında en önemli şirketi Roketsan, Birleşik Krallık'ın kapılarını DSEI 2023 ile aralayacak

12 Eylül'ün yıldönümünde Kenan Evren'in mezarında protesto: Kenan Evren'e lanet okudu

VW CEO'sundan çarpıcı tahmin: Almanlar, Çinliler rekabet ederken sıkı çalışmak zorundalar diyerek duyurdu

İBB'yi üzecek 'kuver' ücreti kararı

Türkiye'nin füzeleri görücüye çıkıyor! Bir ülkeden ortaklık teklifi alabiliriz

Türk dünyası ve Türkiye harekete geçti: Kazakistan'dan Azerbaycan'a rekor bir Karabağ desteği daha geldi
Tarih 13 Eylül 1965: Âlim Ali Rıza Sağman'ın vefatı
Tarih

13 Eylül 1965: Âlim Ali Rıza Sağman'ın vefatı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 06:03:00 -
13 Eylül 1965: Âlim Ali Rıza Sağman'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Âlim Ali Rıza Sağman'ı hayırla yâd ediyoruz.

Ali Rıza Sağman 1890 yılında Ünye’de doğdu. Babası depo memuru Ömer Efendi’dir. Giresun’da hıfzını ve iptidaî rüştî tahsilini ikmal etti. İstanbul’a medrese tahsiline geldi. Süleymaniye’nin imtihanını kazanıp, Kelâm, Tasavvuf ve Felsefe şubesine girdi. 1922 yılında “aliyyü’l âlâ” diploma aldı.



1923’ten itibaren, muhtelif derslerde muallimlik yaptı. Darüşşafaka, İran Okulu, Sen Mişel Fransız Koleji ve İmam Hatip Okulu’nda, İngiliz Erkek Lisesi’nde Umûmî Tarih, Türkçe, Din, Kur’ân ve Kelam, Teoloji hocalığı yaptı.



1965 tarihinde Karagümrük Nurettin Tekkesi Sokak’taki evinde kalp krizinden vefat etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23