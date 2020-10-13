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Korona Virüs 13 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

13 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 8 bin 957 oldu. 1632 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 338 bin 779'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:46:00 -
13 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 13 Ekim "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 62 artarak 8 bin 957'ye yükseldi. 1632 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 338 bin 779'a ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 314 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 296 bin 972 oldu. Son 24 saatte 114 bin 992 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 416, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.

 

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