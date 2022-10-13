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Tarih 13 Ekim 1999: Vaaz Hocası Naim Gölleroğlu’nun Vefatı
Tarih

13 Ekim 1999: Vaaz Hocası Naim Gölleroğlu’nun Vefatı

Onlar yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bıraktılar. Bugün, Erzurumlu Naim Hoca olarak tanınan Vaaz Hocası Naim Gölleroğlu’nu hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 07:11:00 - 2022-10-13 07:13:51
13 Ekim 1999: Vaaz Hocası Naim Gölleroğlu’nun Vefatı

Erzurum’un Mehdi Efendi Mahallesi Gümüşgöz sokağına yerleşen bu yoksul ailenin ikinci kuşağı sayılan Sabri Efendi ile Nuşire Hanımın ikinci çocuğu olan Naim, 1925 yılında bu mahallede doğdu.

Erzurumlu Naim Hoca, Zeynel Camii’nde imamlık ve vaizlik yaptı. Sadece namaz kıldıran ya da vaaz verip sonra da evine giden bir din görevlisi değildi.

Sosyal yönü çok kuvvetli, dışa dönük ve renkli bir simaydı. Öncelikle nüktedandı, şairdi, sözünü esirgemeyen bir yapısı vardı.

Bilgili, kültürlü, gösterişten uzak yaşar, mütevazılığı ile dikkat çekerdi.

(https://www.erzurumhaber.com.tr)

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