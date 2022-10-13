13 Ekim 1999: Vaaz Hocası Naim Gölleroğlu’nun Vefatı

Erzurum’un Mehdi Efendi Mahallesi Gümüşgöz sokağına yerleşen bu yoksul ailenin ikinci kuşağı sayılan Sabri Efendi ile Nuşire Hanımın ikinci çocuğu olan Naim, 1925 yılında bu mahallede doğdu.





Erzurumlu Naim Hoca, Zeynel Camii’nde imamlık ve vaizlik yaptı. Sadece namaz kıldıran ya da vaaz verip sonra da evine giden bir din görevlisi değildi.

Sosyal yönü çok kuvvetli, dışa dönük ve renkli bir simaydı. Öncelikle nüktedandı, şairdi, sözünü esirgemeyen bir yapısı vardı.





Bilgili, kültürlü, gösterişten uzak yaşar, mütevazılığı ile dikkat çekerdi.



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