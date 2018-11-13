13 bin Yemenli’ye acil yardım!

21 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu, bunun 9,8 milyonunun açlık sınırında yaşam sürdüğü Yemen’de insani kriz her geçen gün artıyor. Özellikle sağlık hizmetlerinin verilemediği Yemen’de insanlar, dışarıdan gelen yardımlarla ayakta durabiliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da Yemen yardımları hız kesmeden sürüyor. Yaşanan her yeni krizde İHH, Yemen’deki faaliyetlerini artırarak mazlumları yalnız bırakmıyor. İHH, hayırseverlerin destekleriyle Yemen’in Visab ve Tihame bölgesinde yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren 13 bin 255 kişiye gıda yardımında bulundu.

İHH, hayırseverlerin destekleriyle önümüzdeki günlerde 6 bin Yemenli’ye içerisinde un, pirinç, şeker, sıvı yağ ve bebek maması bulunan gıda paketi dağıtımında bulunacak.

Son bir yılda 200 bine yakın Yemenli’ye yardım

Öte yandan İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 2018 yılının başından bu yana Yemen’de gerçekleştirdiği faaliyetlerden 198 bin 556 kişi istifade etti. Yardım kalemleri arasında; insani yardım, acil yardım, sağlık yardımları, adak - akika yardımları, gıda yardımları, Ramazan yardımları, Fitre yardımları, hijyen paketi yardımları ve Kurban yardımları bulunuyor.

5 bin yetim İHH ile hayata tutunuyor

Öte yandan İHH, bölgede Yetim Çalışmaları da yürütüyor. Bu kapsamda Yetim Sponsorluk Sistemi ile Yemen’de her ay düzenli olarak 5 bin 48 yetim maddi manevi destekleniyor. Ayrıca 2018 Yetim Dayanışma Günleri kapsamında 46 aile Yetim Kalkındırma Projesi’nden faydalandı. Gerçekleştirilen adak - akika projesinden 120 yetim faydalandı. 2018 Ramazan ve Kurban bayramlık çalışmalarından ise 2 bin 361 yetim istifade etti.

450 kişiye sadece 1 doktor

Stratejik konumu ve dünyanın en zengin enerji bölgelerine yakınlığı sebebiyle geçmişten bu yana uluslararası güç odaklarının hedefinde olan Yemen şimdi de iç savaşın hüküm sürdüğü bir ülke olarak ayakta kalmaya çalışıyor. İç savaş öncesinde de fakirlikle mücadele eden Yemen, 2012 yılında 13,1 milyon olan yardıma muhtaç insan sayısı 2018 yılında 21 milyona ulaştı.

2014 yılının sonunda Yemen’de Husiler tarafından yapılan darbeden sonra insani kriz her geçen gün tırmandı ve halen bu kriz devam ediyor. 14,8 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yoksun. Ülkede 450 kişiye sadece 1 doktor düşüyor. 2,9 milyonlarcan kişi ise insani krizden dolayı iç göçe mecbur kaldı. 2015 yılında çatışmalar, Yemen’in geneline yayıldı ve devlet kurumları, okullar, hastaneler ve yollar kullanılamaz hale geldi. Buna bağlı olarak hayat durma noktasına geldi.

10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor

16 milyon insan temiz su kaynaklarına ulaşamıyor. Bunun neticesinde ise yetersiz beslenme, ishal ve solunum yolu enfeksiyonu gibi sebeplerden ortalama 10 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor. Ülkedeki 5 yaş altı çocukların ise %27’si koleraya yakalandı, %17’si ise kolera sebebiyle hayatını kaybetti.