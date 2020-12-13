13 Aralık koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 103'ü semptomatik olmak üzere toplam 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi.

Vefat sayısı ise 218 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 417'ye toplam vaka sayısı ise 1 milyon 836 bin 728'e yükseldi.

Günlük iyileşen hasta sayısı rekor kırdı

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı rekor kırdı. Tedavisi tamamlanan 22 bin 215 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716'ya, ağır hasta sayısı ise 5973'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

"Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım" ifadelerini kullandı.