13 Aralık 1984: Alâeddin Seccâdî'nin vefatı (Âlim)

Süleymaniye ilinde Şehribâzâr kazasına bağlı Berzence’nin Bârâv köyünde tanınmış bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Bazı kaynaklarda Doğu (İran) Kürdistan’daki Sine’de (Senendec) doğduğu kaydedilir. İlk dinî bilgileri köyünde aldı, 1927’de Süleymaniye’ye giderek Şeyh Celâl ve Molla Resûl medreselerinde tahsilini tamamladı, 1938’de Baba Ali et-Tekyevî’den icâzet aldı. Daha sonra gittiği Bağdat’ta Meydan mahallesindeki Naîme Hatun Mescidi’nde imamlık görevine tayin edildi.



Bu sırada Emced ez-Zehâvî ve Muhammed el-Kızılcî’nin yanında din ilimleri tahsilini sürdürdü. 1939’da yazı işleri müdürlüğünü İbrâhim Ahmed’in yaptığı, kendisinin başyazarlığını üstlendiği ilk Kürtçe edebiyat dergisi olan aylık Gelâvêj’i çıkarmaya başladı. 1941’den kapandığı 1949 yılına kadar (105 sayı) derginin yazı işleri müdürlüğünü de yaptı.







30 Mart 1948’de Arapça ve Kürtçe haftalık Nizâr adlı siyasî bir dergi yayınlamaya başladıysa da 15 Şubat 1949’da hükümet tarafından yayını 22. sayıdan sonra durduruldu. Bu dergide kendi adıyla ve takma isimlerle yazılar yazdı. Kürt ve Arap halklarının kardeşlik ve birliğini, ortak din, tarih ve vatan değerlerini vurguladı.



Seccâdî, Kral II. Faysal’ın öldürülüp cumhuriyetin ilân edildiği 14 Temmuz 1958 askerî darbesine kadar imamlık ve irşad vazifesine devam etti. Bu tarihte Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Kürt dili ve edebiyatı hocalığına getirildi. 1970’te el-Mecmau’l-ilmiyyü’l-Kürdî’nin kurucuları arasında yer aldı.

1974’te Güney Kürdistan bölgesindeki vakıflara genel sekreter tayin edildi ve 1977’de yaş haddinden emekli oluncaya kadar bu görevini sürdürdü. 13 Aralık 1984 tarihinde Bağdat’ta vefat etti ve Abdülkādir-i Geylânî Kabristanı’na defnedildi.



Takvâ sahibi bir insan olan Seccâdî, Molla Abdülkerîm Müderris, Mehmed Emin Zekî Bey, Şeyh Muhammed Hâl, Molla Cemîl Rûzbeyânî, Hejâr gibi halkının tarih, edebiyat ve kültürüne hizmet etmeye çalıştı, bu amaçla eserler telif etti. Süleymaniye’de Zeyn ve Rûzî Nevî, Bağdat’ta Mecelletü’l-Mecmaʿi’l-Kürdî dergileri, Tahran’da İṭṭilâʿât gazetesi ve İṭṭilâʿât-ı Heftegî dergisi gibi yayın organlarında çok sayıda yazıları yayınlandı.