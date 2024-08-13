13 Ağustos 1935: Bedreddı̇n El-Hasenî'nin vefatı

Tam adı Bedreddin b. Yusuf b. Abdurrahman el-Mağribî ed-Dımaşkî’dir. Aslen Cezayirli olup Dımaşk’te doğmuş ve orada büyümüştür. Babası Şam’da Eşrefiyye Dârü’l-hadisi’nin müderrisi, Yûsuf b. Abdirrahmân el-Mağribî’dir.

Hasenî’nin annesi el-Küzberî ailesinden İbrahim el-Küzberî’nin kızıdır. Dolayısıyla Bedreddı̇n el-Hasenî, el-Küzberî ailesinin torunudur. Otuzlu yaşlarda Şam uleması onun Nesr Kubbesi altında ders okutmasını istemiştir. Nesr Kubbesinde her cuma namazından sonra Sahîhü’l-Buhârî okumuştur.



Çok güçlü bir hafızası olan Bedreddin Hasenî, Kütübü’s-sitteyi senetleriyle ezberlemişti. Bir derste hadis rivayet edecekse önce hadis ravilerinin hayatına dair bilgi verir, rical ilmine oldukça vâkıf olduğundan ezberinden ravilerin cerh ve tadilini yapar, senetleri derinlemesine tahlil ederdi. Hadisleri dilsel olarak tetkik ederek hadisin metnindeki kelimeleri tafsilatlı bir şekilde izah ederdi.Son olarak hadisten çıkarılacak hükümleri anlatırdı.







Bedreddı̇n el-Hasenî, kırka yakın eser yazmasına rağmen iki kitabı hariç tüm kitapları bir yangında yok olmuştur. Bedreddı̇n el-Hasenî, İslâmî ilimlerin yanında pozitif bilimlere de hâkim olduğundan döneminde âlimlerin ve talebelerin saygısını kazanmıştır. Meşhur hadis kitaplarını ezberlediğinden muhaddisü’ş-Şâm lakabıyla anılagelmiştir. Bedreddı̇n el-Hasenî, Suriye’de sosyal ve kültürel hayatı etkilediği gibi, millî mücadele için Fransızların Suriye mandasına karşı faaliyetler de yürütmüştür.



Halk tarafından manevî lider sayılmış ve büyük kabul görmüştür. el-Hasenî’nin ilim ve cihat faaliyetleri yanında tasavvufî ve ahlakî yönü de öne çıkmaktadır. XX. yüzyılda hadis faaliyetlerinde mühim şahsiyetler yetiştirmekteki katkısı bilinmektedir. Suriye’nin en büyük ıslahatçılarından ve hadis âlimlerinden Tâhir el-Cezâirî ve Cemâleddı̇n el-Kâsımî, onun öğrencilerinden sayılmaktadır.